Шесть человек погибли при нападении мужчины с ножом на детский сад в Китае

Фото: Zuma\TASS

Шесть человек погибли и один пострадал при нападении мужчины на детский сад в юго-восточной провинции Китая Гуандун, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные власти. 25-летнего злоумышленника с ножом задержала полиция.

Как отмечает издание, жертвами нападения стали трое детей, учитель и двое родителей. Трагедия произошла в понедельник в 07:40 по местному времени (02:40 мск).

Ранее в Иерусалиме женщина пыталась напасть с ножом на охранника. Ее поведение показалось ему подозрительным, он предложил ей помощь, но она отреагировала агрессивно. По словам очевидцев, когда женщина достала нож, охранник дважды выстрелил в воздух. Он попросил ее убрать оружие, она отказалась, и охранник выстрелил ей в ногу.

Попытка нападения произошла, когда кабинет безопасности обсуждал отношения с Палестинской национальной администрацией, через неделю после того, как ЦАХАЛ провела почти двухдневную операцию в Дженине на севере Западного берега. Вскоре после инцидента на место происшествия прибыл начальник израильской полиции Коби Шабтай.