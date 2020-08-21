В Китае одобрили испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых

Специалисты биолаборатории Сычуаньского университета в Китае создали вакцину от коронавируса на основе клеток насекомых.
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Сами разработчики уверены в эффективности препарата. Он уже был испытан на обезьянах и некоторых других животных, и каких-либо «очевидных побочных эффектов» пока не давал.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 52% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса с помощью российской вакцины, при этом желание привиться изъявили 42% респондентов. Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. Он считает, что результаты опроса — хороший повод задуматься, в каком состоянии находится сегодня российское общество.
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