В Китае одобрили испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых

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Специалисты биолаборатории Сычуаньского университета в Китае создали вакцину от коронавируса на основе клеток насекомых.

По данным РЕН ТВ, госуправление медицинской продукции КНР уже одобрило проведение клинических испытаний генно-инженерной вакцины. Производиться препарат будет на специально созданном больницей при Сычуаньском университете и местной биотехнологической компанией предприятии. Согласно планам создателей, в год будет производиться 100 млн комплектов вакцины.

Сами разработчики уверены в эффективности препарата. Он уже был испытан на обезьянах и некоторых других животных, и каких-либо «очевидных побочных эффектов» пока не давал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 52% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса с помощью российской вакцины, при этом желание привиться изъявили 42% респондентов. Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. Он считает, что результаты опроса — хороший повод задуматься, в каком состоянии находится сегодня российское общество.