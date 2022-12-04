В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана

Фото: Bayu Novanta/XinHua/Global Look press

На острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, сообщает Reuters со ссылкой на национальное агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий. Во время извержения был выброшен столб пепла и дыма на высоту 1,5 тысячи метров. К вулкану запретили приближаться ближе чем на 5 км. Началась эвакуация людей, проживающих вблизи вулкана в провинции Восточная Ява.

Большинство подъездных дорог были закрыты с сегодняшнего утра. Сейчас идет дождь из вулканического пепла, и он закрыл вид на гору, — сообщил один из волонтеров.

Некоторые жители поблизости самостоятельно эвакуировались в более безопасные здания, такие как мечети и школы. Шлейф вулкана достиг высоты в 15 км, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява, его предыдущее извержение произошло в декабре прошлого года. Тогда в результате природной катастрофы на востоке индонезийского острова Ява погибли 13 человек. Более 100 получили травмы, были эвакуированы в общей сложности 900 местных жителей. Облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 км.