В Индии архитектуру Совбеза ООН назвали анахроничной Глава МИД Индии Джайшанкар: нынешняя архитектура Совбеза ООН анахронична и неэффективна

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что существующая архитектура Совбеза ООН является анахроничной и неэффективной. Призыв же реформировать его имеет значительную поддержку среди членов ООН, отметил он в ходе выступления на 77-й Генассамблее организации, сообщает РИА Новости.

Призыв к реформированию многосторонности — с реформированием Совета Безопасности в его основе — пользуется значительной поддержкой среди членов ООН. Это происходит из-за широко распространенного признания того, что нынешняя архитектура является анахроничной и неэффективной, — подчеркнул глава индийского МИД.

Джайшанкар добавил, что сейчас целые континенты несправедливо лишены права голоса на форуме, обсуждающем их будущее.

Индия готова взять на себя большую ответственность, а ее призыв состоит в том, чтобы «позволить серьезным переговорам по такому важному вопросу проходить искренне», заверил министр. Он также назвал важной возможность мира прислушиваться «к большему количеству голосов».

Ранее стало известно, что Турция выступила за отмену системы права вето, действующей в Совбезе ООН, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Заменой права вето, считает турецкий министр, может стать принятие решений большинством голосов. Главное в этом вопросе, отметил Чавушоглу, обеспечить максимальный охват и справедливость.