https://static.news.ru/photo/03c2c1f0-bb77-11e9-b853-fa163e074e61_660.jpg Резиденция Алмазбека Атамбаева Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Следственно-оперативная группа продолжает вести обыск в резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области спустя три дня после штурма.

На дом могут наложить арест. Окрестности продолжают патрулировать силовики, передаёт ТАСС .

Бывшего президента Киргизии задержали 8 августа в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция по задержанию продолжалась почти сутки. Атамбаева подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает.

Как писал News.ru, суд Киргизии поместил бывшего руководителя администрации президента Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября. Он обвиняется в захвате заложников при штурме дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.