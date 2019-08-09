Следственно-оперативная группа продолжает вести обыск в резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области спустя три дня после штурма.
На дом могут наложить арест. Окрестности продолжают патрулировать силовики, передаёт
Бывшего президента Киргизии задержали 8 августа в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция по задержанию продолжалась почти сутки. Атамбаева подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает.
Как писал News.ru, суд Киргизии поместил бывшего руководителя администрации президента Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября. Он обвиняется в захвате заложников при штурме дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.