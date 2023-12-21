В аварии на угольной шахте в Китае погибло 12 горняков

Фото: Xue Yubin/Xinhua/Global Look Press

В аварии на угольной шахте в Китае погибло 12 горняков, сообщает агентство Cailianshe. Ранения при этом получили 13 человек. ЧП произошло в городе Цзиси провинции Хэйлунцзян в среду, 20 декабря, в 15:50 по пекинскому времени (10:50 мск).

Как уточняется, взрыв произошел в наклонном штреке на угольной шахте Куньюань. Раненые доставлены в больницу. В данное время ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Началось расследование.

В ночь на 28 октября авария произошла на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Ее причиной стал взрыв газометана. В момент трагедии под землей находились 252 шахтера, из которых 206 удалось вывести на поверхность. Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Погибло в общей сложности 46 человек.

Ранее сообщалось, что на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошёл выброс угля и газа с последующим обрушением породы. В результате погиб один горнорабочий. Его тело было найдено спасателями на следующий день.

До этого произошла авария на шахте «Листвяжная» — остановились вентиляторы при повышенной концентрации газа. В итоге 12 горняков были госпитализированы.