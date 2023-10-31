В Казахстане нашли останки последнего погибшего в аварии на шахте В Казахстане нашли останки всех 46 погибших в аварии на шахте

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Спасатели обнаружили останки последнего из погибших горняков на шахте имени Костенко в Карагандинской области Республики Казахстан, сообщается на сайте МЧС республики. По словам главы ведомства Сырыма Шарипханова, общее число жертв аварии составляет 46 человек.

На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего, — сказал министр.

Он добавил, что к настоящему моменту установлены личности 40 погибших, остаются неопознанными шестеро. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы.

Шарипханов отметил, что поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Он сообщил, что открытых очагов горения в шахте нет, газовая обстановка в норме. Для восстановления деятельности шахты ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды.

Авария на шахте в Казахстане произошла ночью 28 октября. Ее причиной стал взрыв газометана. В момент трагедии под землей находились 252 шахтера, из которых 206 удалось вывести на поверхность.