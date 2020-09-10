«Ударить ядерными ракетами»: в Японии высказались о судьбе Курил

https://static.news.ru/photo/7ec24006-f3d4-11ea-bea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Японские пользователи дали оценку статье, которую опубликовал сайт Yahoo News Japan, и призвали к радикальным мерам при обсуждении будущего Курильских островов.

Публикация посвящена уходу в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По мнению автора, данное решение было неоднозначно воспринято в Москве. В реакции России он увидел скрытый элемент давления на будущего нового премьера страны при условии сохранения базового японского подхода — «сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор».

Реакция пользователей оказалась неоднозначной и агрессивной по отношению к Москве.

«Северные территории» нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами ну если не по её столице, то хотя бы по военным базам, — считает hat.

Японии нужно твёрдо примкнуть к США и Западу и приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против неё. Это и будет самая эффективная политика нового японского премьера против Москвы, — уверен lex.

Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождём, пока Россия сама не загнётся! — предлагает suz.

Однако не все верят в перспективу возвращения островов в состав Японии.

Политика Абэ по территориальной проблеме была не такой уж и плохой. Он применял различную дипломатическую тактику и экономические меры. Виновата во всём Россия. «Северные территории» нам не вернуть никогда, — отметил muo.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Сети из Японии устроили дискуссию вокруг материалов Минобороны РФ об освобождении Курильских островов, обнародованных в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Материалы были опубликованы в японской газете Hokkaido Shimbun, группа читателей в Стране восходящего солнца раскритиковали эту публикацию.