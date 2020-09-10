«Ударить ядерными ракетами»: в Японии высказались о судьбе Курил

Японские пользователи дали оценку статье, которую опубликовал сайт Yahoo News Japan, и призвали к радикальным мерам при обсуждении будущего Курильских островов.
Публикация посвящена уходу в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По мнению автора, данное решение было неоднозначно воспринято в Москве. В реакции России он увидел скрытый элемент давления на будущего нового премьера страны при условии сохранения базового японского подхода — «сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор».
Реакция пользователей
«Северные территории» нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами ну если не по её столице, то хотя бы по военным базам, — считает hat.
Японии нужно твёрдо примкнуть к США и Западу и приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против неё. Это и будет самая эффективная политика нового японского премьера против Москвы, — уверен lex.
Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождём, пока Россия сама не загнётся! — предлагает suz.
Однако не все верят в перспективу возвращения островов в состав Японии.
Политика Абэ по территориальной проблеме была не такой уж и плохой. Он применял различную дипломатическую тактику и экономические меры. Виновата во всём Россия. «Северные территории» нам не вернуть никогда, — отметил muo.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Сети из Японии устроили дискуссию вокруг материалов Минобороны РФ об освобождении Курильских островов, обнародованных в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Материалы были опубликованы в японской газете Hokkaido Shimbun, группа читателей в Стране восходящего солнца раскритиковали эту публикацию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен