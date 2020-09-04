Материалы Минобороны РФ о Курилах вызвали споры среди жителей Японии

https://static.news.ru/photo/e45e02b4-ee7b-11ea-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Остров Шикотан Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Пользователи Сети из Японии устроили дискуссию вокруг материалов Минобороны РФ об освобождении Курильских островов, обнародованных в честь 75-летия окончания Второй мировой войны.

Материалы были опубликованы в японской газете Hokkaido Shimbun, группа читателей в Стране восходящего солнца раскритиковали эту публикацию, пишет «ПолитЭксперт».

Один из пользователей в комментарии под публикацией отметил, что 15 августа 1945 года Япония официально капитулировала в войне, однако советские силы провели десантную операцию на острове Шумшу три дня спустя.

Другой читатель издания уверен, что российский контингент на Курилах («Северных территориях», как их называют в Японии) держит остров Хоккайдо «под прицелом ракет». По его мнению, японские политики боятся бросить вызов России.

В то же время некоторые пользователи оспорили такие точки зрения. Один из комментирующих публикацию напомнил, что когда Россия вступила в войну с Японией, та ещё не успела капитулировать и продолжала вести военные действия даже во время двух атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки со стороны США.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьера Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора 31 августа подтвердили намерения о заключении мирного договора между двумя странами, который официально так и не был подписан по окончании Второй мировой войны. Этот договор должен разрешить спор о принадлежности Курильских островов.

28 августа Абэ объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья, он будет исполнять обязанности премьер-министра до назначения преемника. В своей прощальной речи он выразил сожаление о том, что так и не смог прийти к соглашению с Москвой.

Генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга, выдвинувший свою кандидатуру на пост премьера, заявил о намерении продолжить курс Абэ по разрешению территориальных споров с Россией.