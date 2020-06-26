Супружеская пара из Пекина заразилась COVID-19 в туалете

https://static.news.ru/photo/cf64920e-b7dc-11ea-89e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xue Yuge/Xinhua/Global Look Press

Китайские эпидемиологи выяснили, как была инфицирована супружеская пара пенсионеров, которая не посещала рынок «Синьфади», где выявили новую вспышку коронавируса.

Специалисты длительное время не понимали, где пенсионеры могли подхватить вирус. Они работали в супермаркете, который находится в 19 километрах от эпицентра вируса. Позже врачи выяснили, что пенсионеры пользовались общественным туалетом, который расположен рядом с работой. Вероятнее всего, там они подцепили опасное заболевание, сообщает РЕН ТВ.

Около двух недель назад в Пекине была зафиксирована новая вспышка COVID-19 на сельскохозяйственном рынке. Было обнаружено 50 бессимптомных носителей инфекции, после чего ряд коммерческих объектов были закрыты. Во всех жилых районах столицы Китая было введено военное положение. Для борьбы с новой вспышкой COVID-19 было задействовано более 100 тысяч человек.

Эксперты определили, что передача вируса произошла либо от человека к человеку, либо через загрязнение поверхности. Штамм вируса, который был обнаружен на рынке, оказался не связан с местным штаммом. Анализ взятых образцов указывает на «европейское происхождение».

NEWS.ru писал, что эпидемиологическая ситуация в Пекине после недавней вспышки коронавируса находится под контролем.