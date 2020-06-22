СМИ: утечка хлорного газа произошла на американской базе в Японии

https://static.news.ru/photo/7d2a845e-b484-11ea-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: kadena.af.mil

На базе ВВС США Кадена в японской префектуре Окинава, на территории которой сосредоточено более 70% площади американских объектов в стране, в результате пожара на складе опасных веществ произошла утечка хлорного газа. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, пожар на крупнейшей американской авиабазе за пределами США начался утром 22 июня. Его тушение продолжалось около шести часов. В результате пламя не перекинулось за пределы базы, пострадавших нет. На данный момент пожар полностью потушен.

Однако в результате возгорания произошла утечка хлорного газа. Всех жителей близлежащих районов предупредили о том, что при появлении боли в глазах, горле и в носу необходимо обратиться к врачу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что около трёх гектаров леса горит в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. Сотрудники МЧС работают над ликвидацией пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По её данным, возгорание произошло 21 июня.