Северная Корея начала принимать помощь для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/47193d04-938e-11ea-a5f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Zirui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти КНДР согласились принять помощь от других стран для борьбы с пандемией коронавируса. На данный момент Китай готов усилить противоэпидемическое сотрудничество с Северной Кореей.

Однако в Пхеньяне утверждают, что внутри страны никто не инфицирован. Несмотря на такие доводы власти КНДР ввели различные ограничения. Так, границы страны были закрыты ещё в январе 2020 года. Однако тогда сообщалось, что причиной стала вспышка коронавируса в соседнем Китае. Также в апреле был зафиксирован ажиотажный спрос на продукты питания.

Отмечается, что свою помощь КНДР в борьбе с коронавирусом предложила и Россия.

Как информировал NEWS.ru, КНДР отменила поезда в РФ из-за коронавируса. Это превентивная мера, которая позволит предотвратить распространение инфекции, отметили в стране.