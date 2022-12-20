Сестра Ким Чен Ына заявила о скорой демонстрации возможностей ракет КНДР Сестра Ким Чен Ына заявила о возможном запуске ракет для демонстрации их возможностей

Фото: JORGE SILVA / POOL/ТАСС

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон

Cестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замзавотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на большую дальность, чтобы продемонстрировать наличие технологии защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. По ее словам, которые приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, это решение станет ответом на критику со стороны Запада.

[Западные страны] критикуют возможности нашего стратегического оружия с помощью аргументов, что для подтверждения нужен запуск под нормальным углом, а не вертикальный пуск. Вы вскоре увидите и поймете, когда мы это сделаем, — отметила Ким Ё Чжон.

Ранее КНДР запустила две баллистические ракеты с территории провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря. По мнению СМИ, пуск ракет может быть ответом Пхеньяна на принятие резолюции в ООН с призывом улучшить ситуацию с правами человека в КНДР. Кроме того, ранее Токио опубликовало документ в сфере национальной безопасности, в котором закрепило право на «возможности для контрудара» в случае нападения.