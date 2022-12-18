КНДР запустила баллистические ракеты из Пхенан-Пукто Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты из Пхенан-Пукто

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КНДР запустила две баллистические ракеты на территории провинции Пхенан-Пукто, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. По информации Сеула, запуск двух ракет осуществили в период с 11:13 до 12:05 по местному времени (05:13 — 06:05 мск) в сторону Японского моря.

Усиливая нашу деятельность по наблюдению и контролю, наши вооруженные силы поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, — заявили в комитете.

Агентство полагает, пуск ракет может быть ответом Пхеньяна на принятие резолюции в ООН с призывом улучшить ситуацию с правами человека в КНДР. Кроме того, ранее Токио опубликовало документ в сфере национальной безопасности, в котором закрепило право на «возможности для контрудара» в случае нападения.

Ранее КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Отмечалось, что военные Южной Кореи анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты. В 2022 году это 63-я ракета, выпущенная из КНДР, и 37-я баллистическая.

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) КНДР ранее приказал открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ на действия военных Южной Кореи.

Северокорейским военным также было приказано 6 декабря следить за действиями противника и поддерживать боеготовность.