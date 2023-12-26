Samsung отказалась от производства деталей для российских танкеров Samsung отказалась производить детали для перевозящих российский СПГ танкеров

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Южнокорейская группа компаний Samsung отказалась от производства деталей для российских танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ), сообщает телеканал Dunya news со ссылкой на представителей корпорации. Согласно информации источников, Samsung Heavy Industries прекратила производство блоков и оборудования для 10 из 15 арктических судов, соглашение с которыми заключено с предприятием «Звезда».

Отмечается, что выпуск комплектующих для пяти оставшихся кораблей также близится к завершению. В то же время договор с российским предприятием все еще не расторгнут.

В ноябре помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что США планируют добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, сейчас ведется работа по «закручиванию гаек». Этим вопросом занимается координатор санкций Госдепартамента в тесной координации с Управлением контроля за иностранными активами. По уточнению представителя ведомства, это «критически важно».

Кроме того, США путем введения санкций в отношении российского проекта компании «Новатэк» «Арктик СПГ 2» планируют лишить Россию 4% мирового рынка сжиженного природного газа. Вашингтон ввел санкции в отношении структур, связанных с указанным проектом в начале ноября. Помощник Энтони Блинкена тогда пояснил, что такие рестрикции нацелены на уничтожение этого проекта.