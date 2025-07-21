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21 июля 2025 в 12:54

Самолет ВВС Бангладеш рухнул на территории колледжа в Дакке

Фото: Mehedi Hasan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учебный самолет ВВС Бангладеш рухнул на кампус колледжа Milestone в северном районе Дакки Уттара, передает канал NDTV. По словам военных и представителя пожарной охраны, погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Служба по связям с общественностью армии Бангладеш подтвердила, что рухнувший F-7 BGI принадлежал военно-воздушным силам, сообщает канал. На территории, где упало воздушное судно, находились дети.

Ранее стало известно, что в США в штате Огайо в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 441 погибли шесть человек. По данным журналистов, выживших в авиакатастрофе нет. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Официальные лица сообщили, что самолет упал через семь минут после взлета в густой лесистой местности недалеко от регионального аэропорта Янгстаун-Уоррен.

Как сообщалось до этого, расследование крушения 12 июня самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выявило, что перед катастрофой второй пилот запаниковал из-за действий капитана борта. Соответствующие данные удалось извлечь из черного ящика. В авиакатастрофе погиб 241 человек.

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