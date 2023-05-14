Пропавшую на Филиппинах россиянку нашли живой

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

Россиянку Юлию Чумак, пропавшую несколько дней назад на Филиппинах, нашли живой, рассказал РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Об исчезновении девушки стало известно 9 мая сообщила в посольство России ее мать.

Наша гражданка Юлия Чумак... найдена — она жива и здорова, — сказал агентству Мельников.

В столицу Филиппин, Манилу, девушка приехала 6 мая. Ее пригласили на работу в одну из местных компаний. С тех пор она на связь с родственниками не выходила.

Двумя днями ранее в Таиланде, на острове Пхукет четверых российских туристов смыло со скалы в море. Троих из них спасли, а четвертый пропал. В его поисках, наряду со спасателями, участвовали волонтеры, а также были задействованы беспилотники. 14 мая тело россиянина было найдено, мужчину опознали его друзья.

В конце апреля российский турист пропал в Непале. Он перестал выходить на связь после того, как отправил друзьям видео, в котором на него бежит носорог. Один из его знакомых предположил, что, убегая от животного, мужчина мог остаться без средств связи. В то же время он не исключи, что турист мог погибнуть при атаке носорога.