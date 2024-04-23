Появились кадры столкновения двух вертолетов на репетиции парада в Малайзии Очевидцы опубликовали кадры столкновения вертолетов в Куала-Лумпуре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В социальных сетях появились кадры столкновения в воздухе двух вертолетов в Малайзии. Инцидент произошел во время репетиции военного парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота в Куала-Лумпуре. Вертолеты зацепились винтами и упали на землю. На борту находились 10 человек, все они погибли.

Ранее сообщалось, что один из вертолетов после столкновения рухнул на ступени спортивного стадиона, другой — в бассейн. Жертвы отправлены в военный госпиталь Лумута для опознания.

В субботу, 20 апреля, в 270 километрах к востоку от острова Торисима во время противолодочных учений столкнулись два военных вертолета SH-60K. Причины случившегося выясняются.

До этого военный вертолет разбился в западной части Кении. В нем находились восемь человек, пятеро из них погибли на месте. Троих пострадавших доставили в госпиталь. На борту воздушного судна находился командующий силами обороны страны Френсис Оголла.

В январе в залив Сан-Диего у берегов Калифорнии во время учений рухнул военный вертолет MH-60R Seahawk США. Все шесть членов экипажа выжили, так как в связи с характером учений на месте находилась спасательная лодка.