Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Кении

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Военный вертолет разбился в западной части Кении, в нем находились восемь человек, пятеро из которых погибли на месте, сообщает кенийская газета Nation. Троих пострадавших доставили в госпиталь. По данным газеты, на борту воздушного судна находился командующий силами обороны страны Френсис Оголла.

Вертолет Сил обороны Кении разбился и загорелся в районе Синдар на границе округов Западный Покот и Эльгейо-Мараквет, — говорится в сообщении.

Ранее во время посадки грузового самолета Boeing 727 в Судане произошла авария, при которой пострадал один пассажир. Boeing при посадке коснулся земли за несколько метров до начала взлетно-посадочной полосы. В итоге пилот потерял управление и врезался в другой авиалайнер, ранее потерпевший аварию. По словам представителя аэропорта, самолет восстановлению не подлежит.

В январе в США во время учений потерпел крушение военный вертолет MH-60R Seahawk. Воздушное судно упало в залив Сан-Диего у берегов Калифорнии. На борту находились шесть членов экипажа, их вывезли на берег на спасательной лодке. Обошлось без жертв.

До этого в Чили разбился легкомоторный самолет для тушения лесных пожаров. Воздушное судно зацепило крылом провода линии электропередачи, загорелось и рухнуло на трассу, задев проезжающий автомобиль. Погиб пилот, еще четыре человека пострадали.