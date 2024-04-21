Два вертолета влетели друг в друга на учениях в Японии При крушении двух военных вертолетов в Японии погиб человек, еще семеро пропали

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SH-60K

В Японии потерпели крушение два военных вертолета SH-60K, сообщил министр обороны страны Минору Кихара. По его словам, которые передает агентство Kyodo, один человек погиб, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла в субботу, 20 апреля, поздно вечером в 270 километрах к востоку от острова Торисима во время противолодочных учений. Предположительно, борты столкнулись друг с другом. Причины случившегося пока неизвестны. Как подчеркнул Кихара, нет никаких признаков того, что в крушение могли быть вовлечены другие страны.

Ранее ракетоносец Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения задания, он возвращался на аэродром. При этом боекомплекта на борту самолета не было.

Telegram-канал Mash писал, что командир экипажа до последнего оставался в кабине. Согласно его сведениям, летчик принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам старался увести самолет подальше от жилых построек. Минобороны России не комментировало эту информацию.

При этом ряд СМИ сообщали, что крушение Ту-22МЗ в Ставропольском крае могло стать результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. При этом Министерство обороны России назвало причиной падения самолета техническую неисправность.