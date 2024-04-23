Репетиция военного парада в Малайзии закончилась катастрофой Reuters: в Малайзии 10 человек погибли при столкновении военных вертолетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время репетиции военного парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота в столице Малайзии Куала-Лумпуре в воздухе столкнулись два вертолета, пишет Reuters. По данным агентства, на борту находились 10 человек и все они погибли.

Судя по всему, вертолеты зацепились винтами и упали на землю. Один — на ступени спортивного стадиона, другой — в бассейн. В одном вертолете летели три человека, на борту другого находились семь членов экипажа.

Все жертвы отправлены в военный госпиталь Лумута для опознания, — сообщили в военно-морском флоте.

На днях в Японии потерпели крушение два военных вертолета SH-60K. Как сообщил министр обороны страны Минору Кихара, один человек погиб, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Ранее ракетоносец Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения задания, он возвращался на аэродром. При этом боекомплекта на борту самолета не было.

Telegram-канал Mash писал, что командир экипажа до последнего оставался в кабине. Согласно его сведениям, летчик принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам старался увести самолет подальше от жилых построек. Минобороны России не комментировало эту информацию.