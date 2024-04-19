Рухнувший под Ставрополем самолет оказался боевым МО подтвердило крушение Ту-22М3 ВКС России в Ставропольском крае

Фото: МО РФ

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования, сообщила пресс-служба Минобороны. Там отметили, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, боекомплекта на борту не было, передает РИА Новости.

Уточняется, что самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания.

Ранее сообщалось, что летчики катапультировались, одного из них все еще ищут. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что выживших пилотов в настоящее время везут в больницу.

До этого Владимиров известил о падении самолета в Красногвардейском округе Ставропольского края. Губернатор также опубликовал фотографии, на которых видны обломки воздушного судна.

В марте вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области. Инцидент произошел утром 21 марта. На борту находились четыре человека, из них пострадал только пилот. Воздушное судно также получило повреждения. Минобороны России эту информацию не комментировало.