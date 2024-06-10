Посол РФ раскрыл, какая обстановка сложилась на Корейском полуострове Посол Зиновьев: спираль напряженности на Корейском полуострове закручивается

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Георгий Зиновьев

Обстановка в военной сфере на Корейском полуострове становится все более напряженной, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с RTVI. По его словам, периоды оттепели кратковременны и сменяются конфронтацией с задействованием США и Японии.

Положение дел на полуострове, которое складывается сейчас, имеет определенные более тревожные моменты по сравнению с тем, что мы наблюдали раньше <...> Спираль напряженности на полуострове закручивается все сильнее, — заявил Зиновьев.

Союз США и Южной Кореи начинает приобретать ядерную компоненту. Так, во время совместных учений задействуется стратегические силы, способные нести атомное вооружение. По словам посла, Москву тревожат подобные действия.

Также посол рассказал, как Сеул относится к конфликту на Украине, добавив, что для властей эти события не являются ключевым сюжетом. По его словам, у руководства страны «не дрожит рука», когда оно подписывается под антироссийскими санкциями, потому что для властей этот кризис не так важен. Вместе с тем он отметил, что вероятнее всего, украинскую формулу мира в Южной Корее считают «мертворожденной».