Поселившихся в заброшенном храме на Пхукете россиян разместили в гостинице

Граждане России, которые больше недели ночевали в заброшенном храме рядом с крематорием в Таиланде, покинули временное пристанище. Туристов, которые из-за отмены рейса не смогли вернуться на родину, разместили в гостинице на северо-западном побережье острова Пхукет.
Вице-губернатор региона уточнил, что Николаю и Софии Шаровым и Алексею Галиеву будут бесплатно предоставлять проживание и питание до прибытия из РФ эвакуационного рейса,
По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, вывоз застрявших за рубежом в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, граждан РФ возобновится 6 апреля. График перевозок появится вечером, писал NEWS.ru.
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