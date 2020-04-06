Поселившихся в заброшенном храме на Пхукете россиян разместили в гостинице

https://static.news.ru/photo/f00a6a96-77fa-11ea-86c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Граждане России, которые больше недели ночевали в заброшенном храме рядом с крематорием в Таиланде, покинули временное пристанище. Туристов, которые из-за отмены рейса не смогли вернуться на родину, разместили в гостинице на северо-западном побережье острова Пхукет.

Вице-губернатор региона уточнил, что Николаю и Софии Шаровым и Алексею Галиеву будут бесплатно предоставлять проживание и питание до прибытия из РФ эвакуационного рейса, передаёт The Phuket News.

По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, вывоз застрявших за рубежом в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, граждан РФ возобновится 6 апреля. График перевозок появится вечером, писал NEWS.ru.