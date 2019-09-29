https://static.news.ru/photo/edea8166-e2b2-11e9-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chan Long Hei/Global Look Press

Полицейский под прикрытием произвёл в воздух серию выстрелов боевыми патронами во время столкновения с участниками антиправительственной акции в Гонконге.

На такие радикальные меры стражу порядка пришлось пойти после того, как пикетчики начали кидать кирпичи, и завязалась потасовка, передаёт South China Morning Post .

Ранее News.ru писал, что тактику разрозненных акций применяют протестующие в Гонконге, чтобы усложнить властям их силовой разгон. В ходе очередной серии противостояния они одновременно организовали как минимум три мероприятия.

Масштабные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Под давлением общественности законопроект был снят с рассмотрения, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Они продолжаются уже 17-ю неделю, несмотря на то, что полицейские периодически применяют водомёты и слезоточивый газ.