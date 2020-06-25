Полчища макак наводнили тайский город

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В период действия карантинных мер в тайском городе Лопбури появилось огромное количество диких макак, которые наводнили городские улицы нападая на местных жителей.

По данным издания The National, горожане жалуются, что поведение обезьян, которые раньше были своего рода приманкой для туристов, сейчас вышло из-под контроля. На улицах повсюду их экскременты, в поисках пищи животные дерутся друг с другом и не боятся нападать на людей. Местные жители сначала пытались кормить их, чтобы предотвратить столкновения. Однако это имело обратный эффект: от нездоровой пищи, в том числе сладостей, макаки становятся ещё более энергичными.

Мы живем в клетке, но обезьяны живут снаружи, — заявила местная жительница.

В связи с этим городские власти возобновили программу по стерилизации животных. Обезьян приманивают фруктами, ловят, отвозят в клинику, где их анестезируют, стерилизуют и оставляют с татуировкой, говорящей о том, что животное уже прошло процедуру. Планируется, что к 26 июня будут стерилизованы 500 макак. Кроме того, власти разработали долгосрочный план по строительству нового убежища для животных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британские и американские молекулярные биологи рассказали об эффективности изобретённой ими вакцины против коронавируса в опытах на обезьянах. Она смогла защитить животных от пневмонии. Теперь её испытывают на людях.