Полчища макак наводнили тайский город

В период действия карантинных мер в тайском городе Лопбури появилось огромное количество диких макак, которые наводнили городские улицы нападая на местных жителей.
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Мы живем в клетке, но обезьяны живут снаружи, — заявила местная жительница.
В связи с этим городские власти возобновили программу по стерилизации животных. Обезьян приманивают фруктами, ловят, отвозят в клинику, где их анестезируют, стерилизуют и оставляют с татуировкой, говорящей о том, что животное уже прошло процедуру. Планируется, что к 26 июня будут стерилизованы 500 макак. Кроме того, власти разработали долгосрочный план по строительству нового убежища для животных.
Ранее NEWS.ru писал о том, что британские и американские молекулярные биологи рассказали об эффективности изобретённой ими вакцины против коронавируса в опытах на обезьянах. Она смогла защитить животных от пневмонии. Теперь её испытывают на людях.
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