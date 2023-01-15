Пилот упавшего в Непале самолета предотвратил столкновение с жилыми домами Online Khabar: пилот разбившегося в Непале самолета пытался увести его от жилых домов

Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Пилот рухнувшего в Непале самолета ATR 72 предотвратил его падение на населенный пункт, рассказал в беседе с Online Khabar очевидец произошедшего. По его словам, воздушное судно трясло и качало из стороны в сторону, оно было практически неуправляемым, однако экипажу удалось отвести его от жилых домов.

Мы были с тремя людьми. Пилот искал безопасное место. <...> Было видно, что летчик приложил все усилия, чтобы спасти город от самолета и избежать еще одной аварии. <...> Ранее корабль приближался к моему дому, — поделился собеседник издания.

Самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала — Катманду — разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. В числе пассажиров были четверо россиян. Сначала сообщалось, что все находившиеся на борту погибли. Позднее источник сообщил, что два гражданина Непала выжили, но находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Сети появились видео катастрофы. На одном из них видно, что самолет сначала снижается ровно, а затем резко начинает крениться на левый борт.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов предположил, что крушение пассажирского самолета могло произойти в результате отказа двигателя. Он также не исключил, что произошла нештатная ситуация на борту, которая и привела к катастрофе.