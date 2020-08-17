Пекин поддержал предложение Путина провести саммит по Ирану

https://static.news.ru/photo/22541744-e089-11ea-997a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Китая поддерживают предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит, посвящённый вопросам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), при участии постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, Пекин будет отстаивать договорённости по иранской ядерной сделке. Он также подчеркнул, что Китай готов усилить сотрудничество с заинтересованными сторонами ради политического урегулирования этого вопроса.

Мы приветствуем инициативу Путина, касающуюся проведения онлайн-саммита по иранской проблеме, — заявил дипломат.

По словам представителя китайского МИД, Россия на международной арене способствует снижению напряжённости вокруг иранского вопроса и Пекин поддерживает эту позицию, передаёт ТАСС.

Китай предпримет все возможные усилия, чтобы обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, — добавил он.

14 августа российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в распоряжении МИД Германии нет подробной информации о предложении президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану. По словам официального представителя ведомства Германии Марии Адебар, Берлин открыт для поиска компромиссных решений по этому вопросу.