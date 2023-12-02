Опубликованы кадры мощного землетрясения на Филиппинах На Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5

Фото: GenSan City Police Office/XinHua/Global Look Press

В Сети появились кадры мощного землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах. На видео, которое показал Telegram-канал RT, можно увидеть разрушения в местном ТЦ и обрыв проводов на улице. На Филиппинах начиная с 17:37 до 19:17 подряд зафиксировали 22 землетрясения магнитудой от 5,0 и до 7,7.



Информации о пострадавших пока нет. В ближайшее время существует угроза цунами у берегов Японии и Филиппин.

Ранее отмечалось, что землетрясение может также вызвать цунами. В Европейском-Средиземноморском сейсмологическом центре добавили, что предупреждение об угрозе цунами также опубликовали сейсмологические центры по всему миру, в том числе американский, австралийский, сербский, итальянский и многие другие.

Ранее сообщалось о землетрясениях в двух российских регионах — на Сахалине и в Бурятии. Подземные толки в обоих субъектах РФ были магнитудой до 5,0. На Сахалине землетрясение зафиксировали в центральной части. Толчки ощутили жители села Онор. В результате происшествий никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В Исландии тем временем под городом Рейкьянес образовался магматический тоннель из-за вулкана Фаградальсфьялль. Посреди города Гриндавик возникла воронка, в зоне проседания оказались школа и несколько жилых домов. По словам вулканолога из Исландского университета Торвальдура Тордарсона, такое происходит, если магма поднимается очень близко к поверхности.