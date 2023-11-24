В двух российских регионах произошли землетрясения На Сахалине и в Бурятии произошли землетрясения магнитудой до 5,0

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В двух российских регионах — на Сахалине и в Бурятии — произошли землетрясения. Подземные толчки обоих сейсмических событий были магнитудой до 5,0.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала ТАСС, что землетрясение магнитудой 3,4 зарегистрировали в центральной части Сахалина. Это произошло в 07:28 мск. Эпицентр располагался в 11 км от села Пильво на глубине трех километров. При этом подземные толчки силой 2–3 балла ощутили жители села Онор в Смирныховском районе.

В свою очередь управление МЧС по Бурятии сообщило о землетрясении в регионе магнитудой 4,6. Оно произошло накануне вечером. Как уточнили в ведомстве, легкие толчки ощутили жители Куморы и Нового Уояна. Разрушений нет, никто не пострадал.

В конце ноября в Тихом океане у побережья Курил специалисты зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,7. Толчки произошли с разницей в 2,5 часа. Жители Шикотана и Кунашира могли ощутить ночное землетрясение силой до трех баллов, второе же было почти незаметным.

До этого, 4 ноября, в районе Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0. По данным экспертов, подземные толчки могли ощутить в Северо-Курильске силой до трех баллов.