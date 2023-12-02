В азиатской стране объявили об угрозе цунами после землетрясения EMSC сообщил об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах

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Землетрясение, случившиеся на Филиппинах днем 2 декабря, может вызвать цунами, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Магнитуда подземных толчков составила 7,5.

В EMSC отметили, что предупреждение об угрозе цунами также опубликовали сейсмологические центры по всему миру, в том числе американский, австралийский, сербский, итальянский и многие другие. Очаг землетрясения, которое произошло на острове Минданао, залегал на глубине 63 километров.

Ранее сообщалось о землетрясениях в двух российских регионах — на Сахалине и в Бурятии. Подземные толки в обоих субъектах РФ были магнитудой до 5,0. На Сахалине землетрясение зафиксировали в центральной части. Толчки ощутили жители села Онор. В результате происшествий никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В Исландии тем временем под городом Рейкьянес образовался магматический тоннель из-за вулкана Фаградальсфьялль. Посреди города Гриндавик возникла воронка, в зоне проседания оказались школа и несколько жилых домов. По словам вулканолога из Исландского университета Торвальдура Тордарсона, такое происходит, если магма поднимается очень близко к поверхности.