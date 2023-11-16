Под городом в Исландии образовался тоннель из магмы Под городом Гриндавик в Исландии из-за вулкана образовался тоннель из магмы

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В Исландии на полуострове Рейкьянес образовался магматический тоннель из-за вулкана Фаградальсфьялль. Посреди города Гриндавик возникла воронка, в зоне проседания оказались школа и несколько жилых домов. По словам вулканолога из Исландского университета Торвальдура Тордарсона, такое происходит, если магма поднимается очень близко к поверхности, пишет LIFE.ru.

Как уточняет издание, сейсмическая активность на полуострове не утихает с 2021 года, когда вулкан, который молчал около восьми веков, проснулся. Сам Рейкьянес находится на стыке Североамериканской и Евразийской тектонических плит. Из-за этого полуостров представляет собой вулканический регион, под которым передвигается раскаленная магма.

Первые подземные толчки на полуострове зафиксировали 25 октября, за первые трое суток их было около семи тысяч. 10 ноября очаги землетрясений сместились к югу, в Гриндавик. Вулканологи опасаются, что магма может выйти наружу посреди города. По последним данным, подземные толчки продолжаются, но, по словам ученых, чем дольше они длятся, тем меньше вероятность извержения вулкана: магме может просто не хватить энергии. Тем временем эвакуированным жителям города разрешили вернуться, чтобы забрать необходимые вещи. После этого им придется снова покинуть свои дома.

Власти Исландии ранее объявили режим чрезвычайной ситуации после серии мощных землетрясений на юго-западном полуострове Рейкьянес. Жителей Исландии предупредили, что новые землетрясения могут быть сильнее предыдущих, что и спровоцирует извержение.