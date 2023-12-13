Оппозиция Японии внесла проект резолюции о недоверии правительству Кисиды

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Фумио Кисида

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии подала в парламент проект резолюции о недоверии правительству премьер-министра Фумио Кисиды на фоне громкого скандала о нарушениях при сборе политических пожертвований в возглавляемой им Либерально-демократической партии, сообщает агентство Kyodo News. Эту резолюцию также поддержали и другие оппозиционные силы страны, в числе которых Коммунистическая партия Японии и Общество обновления Японии.

В ЛДП подозрения о теневых деньгах стали хроническими, она неспособна сформировать новое правительство, — заявил глава партии конституционных демократов Кэнта Идзуми

Согласно закону, в случае принятия резолюции в 10-дневный срок кабмин должен или в полном составе подать в отставку, или премьер-министр должен объявить о роспуске парламента и назначении новых выборов. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. По данным агентства, ряд политиков перевыполняют норму, и разница между реально собранной суммой и установленной квотой не фиксировалась документально и возвращалась политикам в виде «откатов».

Ранее Кисида сменил министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру и нескольких влиятельных политиков в правящей ЛДП, которых подозревают в получении «откатов». По данным газеты Asahi Shimbun, таким словом в стране называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.