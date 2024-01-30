Обвиняемому в разглашении гостайны экс-премьеру Пакистана вынесли приговор Indianexpress: экс-премьера Пакистана Хана приговорили к 10 годам колонии

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Имран Хан

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к 10 годам тюремного заключения по делу о разглашении государственной тайны, передает Indianexpress. Вместе с ним срок получил экс-глава Министерства иностранных дел Шах Махмуд Куреши.

71-летний Хан и 67-летний Куреши, как сообщается, содержатся в тюрьме строгого режима Адиала в Равалпинди. Их обвинили в раскрытии содержания секретной дипломатической телеграммы — так называемого шифра, — которая была отправлена посольством Пакистана в Вашингтоне в марте 2023 года. По данным издания, шифр пропал из владений Хана. Мужчины утверждали, что в письме содержалась угроза со стороны США свергнуть правительство Пакистана.

В августе прошлого года экс-премьера Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана приговорили к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1209). В мае отмечалось, что оппозиционный политик стал фигурантом уголовного дела о нецелевой трате средств фонда «Аль-Кадир траст». Ущерб государственному бюджету оценивается в $630 тысяч.

После этого в стране начались массовые протесты и беспорядки. Протестующие подожгли офис «Радио Пакистан» и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Также нападению подверглось здание межведомственной разведки.