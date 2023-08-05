Экс-премьера Пакистана приговорили к трем годам тюрьмы Экс-премьера Пакистана Хана приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в коррупции

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Имран Хан

Экс-премьера Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана приговорили к трем годам лишения свободы, сообщила газета Dawn. Его признали виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1 209).

По данным газеты, бывшего премьера полиция арестовала в его резиденции в городе Лахор.

В мае отмечалось, что оппозиционный политик стал фигурантом уголовного дела о нецелевой трате средств фонда «Аль-Кадир траст». Ущерб государственному бюджету оценивается в $630 тысяч. Тогда его арестовали на восемь дней.

Слушание по мере пресечения проходило в полицейском участке Исламабада, которому был присвоен статус места проведения суда в качестве разового разрешения. Заседание прошло поздно вечером 9 мая в условиях строгих мер безопасности.

После этого в стране начались массовые протесты и беспорядки. Протестующие подожгли офис «Радио Пакистан» и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Также нападению подверглось здание межведомственной разведки.