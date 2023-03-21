Обожает Толстого и мороженое: что еще связывает Си Цзиньпина с Россией Лидер Китая, конечно, не «русский на миллион процентов», как говорит о себе Стивен Сигал, но в знании русской культуры даст фору многим

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предлагает председателю КНР Си Цзиньпину выбор российской икры после совместного приготовления блинов, 2018 год

Китайский лидер Си Цзиньпин, находящийся с трехдневным визитом в Москве, известен своими симпатиями к России. NEWS.ru узнал, что именно привлекает главу КНР в русской культуре, кухне и откуда у него такая страсть.

Знает, что чувствуют русские

Приверженность иностранных лидеров к русской культуре само по себе не такое уж редкое явление, но в случае с Си Цзиньпином это не просто знание цитат из Достоевского или Толстого, а именно системное знание того, что можно назвать менталитетом русского человека.

Когда в январе 2023 года Си Цзиньпин выступил по телевидению с поздравлением по поводу китайского Нового года, свое обращение он зачитывал на фоне объемной библиотеки. Зрители разглядели среди книг за спиной Си тома Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Толстого, Чехова, Шолохова.

Знакомиться с русской культурой через этих авторов Си начал еще в подростковом возрасте, когда семь лет отбывал трудовую повинность в уезде Яньчуань. На одной из встреч со студентами МГИМО Си Цзиньпин говорил, что именно тогда русская культура в значительной мере сформировала его как человека и как политика.

«Когда я еще был совсем молодым, я перечитал огромное количество книг русских писателей, — вспоминал он. — Они оказали на меня огромное влияние, хотя в годы „культурной революции“ многие переведенные с русского языка книги оказались под запретом».

Первую зарубежную поездку совершил в Россию

Посетить Россию он смог ровно 10 лет назад — 22 марта 2013 года, уже будучи председателем КНР. Эта поездка в Россию стала для Си и первым выездом за рубеж в качестве китайского лидера — на тот момент он был главой страны всего одну неделю. С собой он взял жену Пэн Лиюань.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин и Си Цзиньпин (справа налево) во время встречи в Большом Кремлевском дворце, 2013 год

Нынешний приезд Си в Москву уже девятый по счету. Вообще же география российских поездок Си Цзиньпина не ограничивается столицей. Он в разные годы побывал также в Санкт-Петербурге на конференции G20, в Сочи на XXII зимней Олимпиаде, в Уфе на саммитах ШОС и БРИКС, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

Кстати, во время поездки в Приморье китайский лидер обучился еще одной русской традиции — печь блины. Наставником Си Цзиньпина на этом «кулинарном классе» выступал лично Владимир Путин.

Провел молодость под русские и советские песни

Понимать русский менталитет Си Цзиньпину помогает не только знакомство с классической литературой России, но и возраст. Он принадлежит поколению, которое выросло под песню «Русский с китайцем братья навек» и когда русский язык в обязательном порядке изучался во всех школах КНР.

Почти все китайцы старше 60 лет наизусть знают песни «Калинка-малинка» и «Подмосковные вечера». Си, как и его супруга Пэн Лиюань, в этом смысле не исключение. Когда первая пара КНР приезжала в Россию в 2013 году, Пэн на торжественном концерте исполнила на русском языке песню «Ой, цветёт калина» вместе с ансамблем Александрова.

Фото: Delmi Alvarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Си Цзиньпин

Брал пример с героев книг советских писателей

Многие российские китаеведы говорят, что что Си в своих выступлениях, причем не только подготовленных спичрайтерами, но и в неформальных, использует цитаты из произведений русских писателей намного чаще, чем многие россияне.

«Я люблю творчество Лермонтова, я прочитал такие произведения, как „Анна Каренина“, „Война и мир“, „Воскресение“ Льва Толстого, „Преступление и наказание“ Федора Достоевского, „Мертвые души“ Николая Гоголя, „Тихий Дон“ Михаила Шолохова, а также произведения Горького и Фадеева», — цитирует руководителя КНР газета South China Morning Post.

Одним из своих любимых произведений Си Цзиньпин неоднократно называл роман Островского «Как закалялась сталь», он перечитывал его неоднократно. А в юности будущий глава государства брал пример с образа героя романа Николая Чернышевского «Что делать?».

Обожает мороженое по российской рецептуре

Помимо ценностей духовных, Си не чужд и кулинарных удовольствий, которые можно найти только в России. Особенно ему нравится мороженое, сделанное по российской рецептуре.

«Мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое, 2019 год

«При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили российское мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное», — подтвердил Си Цзиньпин.

В 2019 году Владимир Путин даже подарил ему на день рождения целую коробку эскимо.