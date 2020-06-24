Названы предварительные причины катастрофы самолёта в Пакистане

https://static.news.ru/photo/0b1b8688-b628-11ea-b3e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной крушения пассажирского самолёта в пакистанском городе Карачи 22 мая стала ошибка пилотов и диспетчеров. Об этом свидетельствуют результаты предварительного расследования.

Авиакатастрофа произошла, когда пилоты пытались второй раз посадить самолёт. Во время первой попытки у воздушной машины повредился двигатель. Диспетчеры трижды предупреждали экипаж, что самолёт находится на неподходящей для посадки высоте, но не говорили о повреждении двигателя. Пилоты утверждали, что справятся с посадкой.

Министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан рассказал, что пилоты были очень опытными, но во время полёта не были сосредоточены. Именно это и привело к ошибке. Расшифровка бортовых самописцев показала, что в полёте экипаж обсуждал ситуацию с коронавирусом, которым заразились члены их семей, передает агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что борт потерпел крушение из-за проблем с двигателем.

Всего на борту Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines находилось 99 пассажиров, из которых выжили только двое, и восемь членов экипажа. Среди погибших оказалась известная пакистанская модель Зара Абид. Самолёт разбился в густонаселённом районе, незадолго до посадки в аэропорту Карачи. Были разрушены несколько домов. Самолёт летел из Лахора.

NEWS.ru писал, что разбившаяся воздушная машина была застрахована на $19,7 млн. Страховщиком выступала Национальная страховая компания Пакистана, а перестраховочным брокером являлась компания Marsh. По данным Reuters, авиалайнер был перестрахован в одной из международных компаний.