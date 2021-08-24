Афганский генерал обвинил США в поражении армии

Афганский генерал-лейтенант Сами Садат в своём интервью для The New York Times обвинил США в поражении армии Афганистана членам запрещённой в РФ террористической группировки «Талибан».

Мне больно видеть, как г-н Байден и западные официальные лица обвиняют афганскую армию в развале, не упоминая об основных причинах. <...> Мы потеряли своё превосходство над талибами, когда наша поддержка с воздуха иссякла, а боеприпасы закончились, — признался Садат.

По мнению афганского генерала, талибы начали захватывать преимущество после мирного соглашения с Дональдом Трампом в феврале 2020. Американцы перестали поддерживать с воздуха армию Афганистана, и она начала проигрывать сражения одно за другим. Также он обвинил и подрядчиков, забравших с собой программное обеспечение, необходимое для функционирования вертолётно-противоракетной обороны. Третьей причиной поражения афганской армии он назвал коррупцию, распространяющуюся на высшее военное руководство: по его словам, многие из назначенных президентом Гани военных советников не обладали необходимой компетенцией для ведения войны с талибами.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в ведении неправильной политики в Афганистане. По его мнению, Байден «упал на колени» перед талибами, позволив им взять контроль над страной.