На границе Киргизии и Узбекистана пострадали 15 человек

https://static.news.ru/photo/dfea7678-a375-11ea-8e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/Global Look Press

Пресс-служба киргизского Минздрава сообщила о пострадавших в результате происшествия в приграничных районах Киргизии и Узбекистана. По данным ведомства, в больницу поступили 15 человек.

По предварительным данным, в результате инцидента в Центр общеврачебной практики города Айдаркен поступило 15 пострадавших. В данное время четверо пострадавших находятся в стационаре, остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

На данный момент четверо пострадавших проходят лечение в стационаре. У них выявлены различные травмы. Состояние ещё двоих пациентов оценивается как тяжёлое.

В настоящее время ситуация находится под контролем. Ведутся соответствующие мероприятия по устранению причин и последствий конфликта, — добавили в комитете по охране госграницы Узбекистана.

NEWS.ru писал ранее, что жители приграничья Киргизии и Узбекистана закидали друг друга камнями. Причиной стал спор о принадлежности родника.