Поход в клуб обошёлся жителю острова Тайвань в $33 тысячи. Мужчина нарушил карантинный режим и отправился на тусовку, за что и был оштрафован.
Он должен был находиться на самоизоляции в течение 14 дней после возвращения из одной из стран Юго-Восточной Азии, однако не делал этого. 22 марта во время обычной полицейской проверки его нашли в одном из клубов Тайбэя. Выход мужчины в свет расценили как злонамеренный,
На острове зарегистрированы 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два пациента скончались. Власти ввели запрет на въезд иностранцев, все местные жители по возвращении на Тайвань должны самоизолироваться на 14 дней.
В Чехии полиция начала штрафовать жителей за отсутствие защитной маски на лице, писал NEWS.ru.
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