https://static.news.ru/photo/bd94ee68-6cee-11ea-8ce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/Global Look Press

Поход в клуб обошёлся жителю острова Тайвань в $33 тысячи. Мужчина нарушил карантинный режим и отправился на тусовку, за что и был оштрафован.

Он должен был находиться на самоизоляции в течение 14 дней после возвращения из одной из стран Юго-Восточной Азии, однако не делал этого. 22 марта во время обычной полицейской проверки его нашли в одном из клубов Тайбэя. Выход мужчины в свет расценили как злонамеренный, отмечает France-Presse.

На острове зарегистрированы 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два пациента скончались. Власти ввели запрет на въезд иностранцев, все местные жители по возвращении на Тайвань должны самоизолироваться на 14 дней.

В Чехии полиция начала штрафовать жителей за отсутствие защитной маски на лице, писал NEWS.ru.