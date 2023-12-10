Министр экономики Японии потерял пост из-за крупного скандала Министра экономики Японии Нисимуру уберут с должности из-за махинаций с деньгами

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру и нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которых подозревают в получении «откатов», сообщила газета Asahi Shimbun. Журналисты пояснили, что таким словом в стране называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.

Своего поста лишится, в частности, руководитель политического совета партии Коити Хагиуда и еще несколько партийных тяжеловесов. Ранее глава японского правительства также принял решение о смене второго человека в кабмине — генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, которого подозревают в получении «откатов». Сейчас обсуждаются сроки приведения в исполнение этого решения.

Ранее Кисида заявил на внеочередной сессии парламента страны, что Токио будет придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса. При этом в ходе выступления премьер-министр вновь осудил действия РФ на Украине.

Также Кисида сообщил, что Япония в настоящее время сталкивается с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны — это происходит на фоне совместных полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. В связи с этим премьер пообещал «принять решительные меры» и выделить финансирование на укрепление обороны страны.