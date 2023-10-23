В Токио заявили о сохранении курса на мир с Россией Кисида: Япония продолжит курс на заключение мирного договора с Россией

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Правительство Японии продолжит придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса, заявил премьер-министр Фумио Кисида на внеочередной сессии парламента страны. При этом в ходе выступления, которое транслировалось на сайте законодательного органа, Кисида вновь осудил действия РФ на Украине.

Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора, — сказал Кисида.

Накануне сообщалось, что из-за антироссийских санкций Токио рыбаки с острова Хоккайдо лишились доступа к акватории Южных Курил и вынуждены заниматься промыслом в своих водах — в районе полуострова Немуро. Москва в ответ на ограничения не стала продлевать двустороннее соглашение, включавшее разрешение на промысел для японцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к сотрудничеству с Токио, если японская сторона проявит инициативу в вопросе нормализации отношений. По его словам, они могут быть расширены при условии соответствия национальным интересам России.