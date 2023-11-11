Премьер Японии объявил о самой серьезной угрозе со времен Второй мировой Кисида объявил об угрозе Японии из-за полетов бомбардировщиков России и Китая

Фото: Kiyoshi Ota/Pool/Global Look Press

Фумио Кисида

Япония в настоящее время сталкивается с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе выступления перед военнослужащими на авиабазе Ирума. По его словам, которые приводит телеканал NHK, это происходит на фоне совместных полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. В связи с этим Кисида пообещал «принять решительные меры» и выделить финансирование на укрепление обороны страны.

Чтобы защитить нашу страну, мы должны принять решительные меры. Мы будем укреплять нашу обороноспособность, — сказал премьер-министр.

Он также пообещал, что Япония приступит к разработке ракет, необходимых для контратак в случае нападения на страну. По данным Bloomberg, к 2027 году Токио переименует Воздушные силы самообороны в Воздушно-космические силы.

В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию нацбезопасности. Отныне страна может наносить контрудары для предупреждения вражеских атак. При этом в документе отмечается, что Токио будет придерживаться политики, направленной «исключительно на самооборону» и не будет превращаться в «военную державу».

Ранее Кисида заявил на внеочередной сессии парламента страны, что Токио будет придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса. При этом в ходе выступления премьер-министр вновь осудил действия РФ на Украине.

До этого Москва выразила протест Японии из-за ее совместных военных учений с США вблизи российских границ. Как заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольству Японии указано на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у российских дальневосточных рубежей.