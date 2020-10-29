МИД Японии подтвердил неизменность позиции Токио в переговорах с РФ

https://static.news.ru/photo/d1c6e6d0-1a76-11eb-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Gruzevich/wikipedia.org

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что позиция Токио в отношении переговоров с Москвой о заключении мирного договора и разрешении территориальных споров остаётся неизменной.

Изменений в переговорах с Россией нет. Совместные договорённости, о которых в парламенте говорил премьер-министр, это и договорённости, достигнутые в Сингапуре, и в Иркутске в 2001 году, и Токийская декларация 1993 года. Сейчас мы продвигаем переговоры на основании договорённости об ускорении переговоров по заключению мирного договора, — приводит РИА Новости слова министра.

Накануне о приверженности договорённостям между Москвой и Токио заявлял премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая на заседании парламента.

В очередной раз Россия и Япония попытались заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны в 2018 году, тогда подписи не были поставлены из-за российско-американских разногласий и возвращения Крыма в состав России. Бывший глава японского правительства Синдзо Абэ в сентябре 2020 года рассказал, что тогда дипломаты «максимально близко» подошли к соглашению по нескольким ключевым моментам.

Весь архипелаг Курильских островов вошёл в состав Советского Союза после окончания Второй мировой войны. При этом в Токио до сих пор считают, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова, называемые японскими властями «северными территориями», принадлежат Японии. Москва при этом не раз давала понять, что Курилы принадлежат России и Кремль не признаёт сам факт территориального спора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вступивший в должность 14 сентября премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен добиться окончательного разрешения территориального спора с Россией об островах южной части Курильского архипелага, не откладывая этот вопрос до следующих поколений.