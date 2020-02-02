https://static.news.ru/photo/1d562c6e-45bb-11ea-a356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёный из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая Ши Чженли опровергла искусственное происхождение коронавируса 2019-nCoV, эпидемия которого охватила КНР и получила статус международного бедствия.

Вирусолог отреагировала на сообщения индийских СМИ, которые опубликовали документ о том, что в коронавирус искусственно встроили гены ВИЧ, что сделало болезнь восприимчивой к терапии против иммунодефицита.

Готова поспорить на свою жизнь, что [вспышка] не имеет ничего общего с лабораторией, — цитирует исследователя издание China Daily.

Чженли была ведущим учёным в группе, которая открыла способность нового коронавируса проникать в клетки через рецепторы ACE2, и назвала летучих мышей возможным источником заболевания.

Как писал NEWS.ru, к 2 февраля эпидемия охватила 14,3 тысячи человек, погибли более 300 заболевших. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.