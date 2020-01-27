https://static.news.ru/photo/6269bcc8-40eb-11ea-8591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Китая выделит из бюджета $8,75 млрд на ликвидацию пневмонии нового типа.

По данным Министерства финансов страны, решение принято после заседания руководящей рабочей группы по борьбе с коронавирусом.

В ведомстве также отметили , что в настоящее время одной из ключевых задач стало предотвращение распространения пневмонии в сельской местности.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор не выявил в России больных новым китайским коронавирусом. У госпитализированных ранее 100 человек с подозрением на вирус диагноз не подтвердился. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой ведомство рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР, а также советует гражданам соблюдать меры предосторожности.

Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

Общее число летальных исходов течения пневмонии возросло до 80, а число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал китайский город Ухань в центральной провинции Хубэй. С начала эпидемии город уже покинули более 5 млн человек. В настоящее время город закрыт на карантин, эвакуировать иностранных граждан власти пока не разрешают.