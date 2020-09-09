Китай одобрил вакцину от COVID-19 в виде спрея

https://static.news.ru/photo/6634971c-f2b9-11ea-96d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Китай одобрил разработанную в КНР вакцину против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в виде назального спрея. Препарат допустили к клиническим испытаниям в азиатской стране, заявили в Университете Гонконга (HKU).

Вещество разработали в лаборатории учебного заведения совместно с Сямэньским университетом и одной из фармацевтических компаний, передаёт агентство «Синьхуа».



По данным журналистов, препарат стал первой вакциной от COVID-19 в виде назального спрея, одобренной государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для клинических испытаний с участием людей. Всего в Китае на этапе клинических испытаний находятся шесть вакцин от COVID-19.

Накануне Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи начал маркировку своей вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Процедура позволит следить за движением каждой упаковки вещества от производителя до пациента, рассказали представители Минздрава РФ. Отмечается, что маркировку решено наносить отдельно на каждый компонент вакцины, фасуемый в отдельную потребительскую упаковку. Каждой составной части присвоили свой GTIN — международный код учёта логистических единиц.

Ранее NEWS.ru писал, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей.

Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев.