Киргизо-таджикский конфликт грозит большой азиатской войной

Как мы уж подчёркивали ранее, кровавая разборка на границе двух центрально-азиатских государств, членов ОДКБ, — это не просто локальная ссора приграничных крестьян, не поделивших водораздельный участок, а отражение опасной тенденции нарастающей борьбы за контроль над источниками пресной воды.

Для бывшей советской Средней Азии это крайне болезненный вопрос, без справедливого и сбалансированного решения которого невозможно интенсивное развитие региона. А это значит, что в случае разрастания конфликта в будущем, вполне возможно допустить, что в него постепенно будут втянуты не только среднеазиатские государства, но и великие державы, у каждой из которых есть свои местные специфические интересы.

А потому водные проблемы, как никакие другие, могут способствовать дестабилизации ситуации вплоть до возникновения так называемого управляемого хаоса, столь милого сердцам американских геополитиков. А это, прежде всего, усложнение в будущем экономической экспансии Китая, который, к слову, также страдает от засушливости ряда своих провинций. И, конечно, путь к устранению и российского влияния, усилению миграции в российские пределы и общее усиление давления на нашу границу.

Эламан Карымшаков/РИА Новости

И не удивительно, что и глава российского МИД Сергей Лавров сразу же позвонил своим коллегам в Бишкеке и Душанбе, обещав любую посредническую помощь в локализации конфликта. Иначе сценарий вырисовывался крайне тревожный. Военные потенциалы соседних стран примерно равны. Не исключено, правда, что вооружённые силы Киргизии, включающие кадровую Панфиловскую дивизию и немалое советское военно-техническое наследие, выглядят несколько предпочтительнее.

Но очевидно, что, в случае разрастания конфликта, по мнению многих экспертов, на стороне Таджикистана мог бы выступить Узбекистан, не простивший Киргизии изгнание с её территории тысяч проживавших там этнических узбеков. Тому исходу предшествовали жёсткие столкновения на этнической почве и многочисленные жертвы среди некиргизского населения. Ну, а в случае вмешательства Ташкента, естественно, не смог бы остаться в стороне Казахстан, обладающий самой мощной армией в регионе и многие годы оспаривающий с Узбекистаном статус ведущей державы этого субконтинента. А там возможно и появление Турции, поддерживающей тюркских братьев, а с другой стороны — Ирана и Китая, которые больше тяготеют к Таджикистану.

Конечно, это пока чисто футуристический сценарий, но первой мировой войны вроде бы никто не хотел. Понятно, что такой кровавый хаос на фоне грядущего прихода к власти в соседнем Афганистане талибов и усилившейся миграции в регион боевиков с сирийским опытом никому не нужен.

Но в Киргизии уже был объявлен общенациональный траур по погибшим в недавних столкновениях. Новый режим в Бишкеке никак не хочет показаться слабым, а успешные военные действия как ничто сплачивают нацию, что крайне важно для Киргизии, пережившей несколько цветных революций и практически разделённой на Юг и Север. А кровавые обиды обычно не забываются и тщательно культивируются.

И, видимо, избежать прорисовывающейся мрачной перспективы могла бы помочь созванная под патронатом России и Китая конференция по проблемам распределения водных ресурсов. Иначе сколько не подмораживай противоречия, они могут взорваться в самый неожиданный момент, превратив весь субконтинент в море огня.