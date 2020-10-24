Дети председателя Samsung заплатят рекордные налоги на наследство

https://static.news.ru/photo/cd670050-169f-11eb-9468-fa163e074e61_660.jpg Ли Гон Хи Фото: EPA/ТАСС

Председатель Samsung Group Ли Гон Хи скончался на 79-м году жизни 25 октября. Он оставил после себя огромное наследство, в котором только фондовые активы оцениваются почти в $15,9 млрд.

Как передаёт Yonhap News Agency со ссылкой на свои источники, наследники главы Samsung заплатят около $9 млрд в качестве налогов только за акции. В целом налоговые отчисления потомков Ли Гон Хи на наследство будут рекордно высокими.

У предпринимателя остались сын, две дочери и вдова. Старшая дочь Ли Бу Чжин руководит сетью отелей Samsung Hotel Shilla, младшая Ли Со Хён отвечает за благотворительный фонд Samsung. Сын Ли Чже Ён был вице-президентом дочерней компании Samsung Electronics, а в 2014 году получил контроль над всей корпорацией.

Ли Гон Хи стал председателем Samsung Group в 1987 году после смерти отца Ли Бён Чхоля — основателя компании.

Как писал NEWS.ru, Ли Гон Хи скончался после тяжёлой болезни, которая развилась у него в результате перенесённого в 2014 году сердечного приступа.