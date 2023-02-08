Чучхе на выезде: зачем Ким Чен Ын взял 12-летнюю дочку на военный банкет Северокорейские СМИ нарекли малышку Ким Чжу Э «уважаемым ребенком» вождя. Можно ли считать ее официальной преемницей главы КНДР?

Фото: EPA/ТАСС

Накануне крупного военного парада в Пхеньяне, который ожидается 8 февраля (обычно такие мероприятия проводятся ближе к ночи), лидер КНДР Ким Чен Ын вновь вывел в свет свою 12-летнюю дочь Ким Чжу Э. Теперь к ней обращаются с максимальными почестями и именуют не иначе как «уважаемым ребенком» вождя. Мировые СМИ облетела фотография, на которой Ким восседает вместе с супругой и дочкой на «банкете» в окружении высшего генералитета страны. Это породило споры о том, можно ли уже считать малышку Ким Чжу Э официальной наследницей. Если это так, то северокорейский лидер пошел на беспрецедентный шаг. До сих пор никто и помыслить не мог, что женщина способна возглавить страну чучхе.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), накануне, 7 февраля Ким Чен Ын посетил резиденцию, где в настоящий момент проживает высшее военное командование страны. Мероприятие было приурочено к 75-летию создания вооруженных сил КНДР. Все обратили внимание, что Ким Чен Ына сопровождала не только его супруга Ли Соль Чжу, но и их 12-летняя дочь. Это уже четвертое появление малышки Ким Чжу Э на публике с 18 ноября 2022 года, когда мир впервые увидел ее лицо.

Примечательно, что дочь лидера КНДР преподносилась СМИ чуть ли не как центральная фигура — причем буквально. За руку Ким вел именно дочь, а жена просто шла рядом. Затем на групповом снимке Ким Чжу Э восседает в центре, прямо глядя в объектив, по бокам от нее — мать и отец вполоборота, а генералы стоят позади во втором ряду. «Общий фон» для девочки составили высшие чины армии, включая министра обороны, начальника Генштаба, начальника Главполитуправления вооруженных сил страны и бывшего куратора армии в ЦК партии.

Бросается в глаза, что 12-летняя девочка одета не по возрасту взросло в подобие женского делового костюма, а на лице у нее макияж. Эти сигналы в очередной раз спровоцировали споры о том, стоит ли интерпретировать их как возведение Ким Чжу Э в ранг «официальной наследницы» вождя.

Фото: EPA/ТАСС На банкет в честь 75-летия вооруженных сил КНДР Ким Чен Ын вел за руку дочь, а жена просто шла рядом. Некоторые эксперты сделали из этого далекоидущие выводы

Так, директор Центра северокорейских исследований Института имени короля Сечжона Чон Сон Чжан, который и ранее видел в дочери Кима его наследницу, заявил, что теперь не осталось никаких сомнений в ее высоком статусе.

Любопытно, что северокорейские СМИ, ранее комментировавшие появление Ким Чжу Э, использовали обороты «любимый ребенок (отпрыск)» и «благородный ребенок». И вот теперь ЦТАК нарекло девочку «уважаемым ребенком». Эпитеты «благородный», «знатный» и «уважаемый» в КНДР используются только в отношении высшего руководства. Также бросается в глаза, что дочери вождя оказывают очень необычные для ее возраста почести. Это крайне нетипично для традиции Северной Кореи.

Наблюдатели отметили, что все четыре раза Ким Чжу Э появлялась именно на военных мероприятиях. Первый раз — на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», затем на встрече с создателями МБР, на осмотре тактических ракетных комплексов KN-23 и вот теперь — во время посещения генералов, которые, если судить по одному из фото, устроили «первой семье» бурные овации.

Однако у версии об «официальной наследнице» есть и весьма веские контраргументы. Во-первых, Ким Чжу Э еще слишком молода, чтобы выводить ее на потенциально первую роль. Во-вторых (и это, пожалуй, главное), в традиции КНДР сложно представить, что страну может возглавить женщина. К тому же у Ким Чен Ына и Ли Соль Чжу, как считается, есть старший сын примерно 15 лет. Правда, его еще никто не видел. Вот если бы Ким Чен Ын водил бы с собой мальчика, пусть даже ровесника Ким Чжу Э, то тогда, пожалуй, даже самые заядлые скептики бы сдались, признав в нем официального наследника.

Ранее южнокорейская разведка заявила, что не считает появление Ким Чжу Э вместе с отцом доказательством, что девочку перевели в ранг преемника. Того же мнения придерживается профессор Образовательной академии проблем объединения Республики Корея Пак Ке Ри.

Обратите внимание, что у ребенка на лацкане не было обязательного для северокорейцев значка с изображением предшествующих вождей КНДР. В принципе глава КНДР и его ближайшие родственники могут позволить себе такое исключение. Однако даже сестра главы КНДР Ким Ё Чжон всегда носит на груди такой значок. Очевидно, девочка не стала официальной наследницей, речь идет всего лишь о ее непосредственной близости к главному центру власти, — отметила эксперт в беседе с информагентством «Ёнхап».

Не исключено, что Ким Чен Ын всего лишь пытался продемонстрировать образ примерного семьянина, что очень важно для традиционного общества.

Впрочем, в Сеуле признают, что окончательно пока ничего не понятно. Ким Чжу Э действительно окружают «чрезмерным уважением», преувеличенным даже для дочери вождя. К тому же вплоть до 2012 года в самой Южной Корее хватало политологов, которые считали невозможным, чтобы женщина возглавила страну, где так сильны конфуцианские традиции. Однако 11 лет назад южнокорейцы избрали своим президентом Пак Кын Хе, создав прецедент. Понятно, что Юг и Север сильно отличаются, однако любые традиции и правила со временем меняются.

Тем временем супруга Кима Ли Соль Чжу тоже не осталась в тени. Всех очень заинтересовали «говорящие» аксессуары первой леди. На груди у нее была брошка, по форме копирующая герб КНДР, а еще цепочка с необычным кулоном. Это миниатюрная копия крупнейшей межконтинентальной баллистической ракеты КНДР «Хвасон-17», которая, как считается, имеет дальность полета до 15 тысяч километров (а то и более) и способна поразить любую точку на территории США.

Сеул